Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, Muğla’da Salı gününden itibaren soğuk ve yağmurlu hava etkili olacak.

Yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemiz 28 Mart 2023 Salı günü ilk saatlerden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları sahil kesimlerde 3 ila 5, iç kesimlerde 8 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk havayla birlikte yağışların; yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşmesi tahmin ediliyor. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri bölgemizin iç kesimlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olmak üzere zirai don bekleniyor. Rüzgarın, Salı günü güney, Çarşamba günü kuzey yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Soğuk hava, yer yer etkili kar yağışları ile kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, zirai don, buzlanma ve sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı, meteorolojik rapor ve uyarılar dikkatle takip edilmelidir” denildi.