Muğla Müftülüğü tarafından 2023 yılının hacı adaylarına seminer verilmeye başladı.

Seminerlerin ilk gününde Muğla il Müftüsü Yaşar Çapçı ve Muğla İl Müftü Yardımcısı Sema Özbakış hacı adaylarına hitap etti. Muğla İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Muhammed Yatğının Kur’an tilaveti ile başlayan programda ilk olarak konuşan Muğla il Müftüsü Yaşar Çapçı” Türkiye’ye tanınan 83 Bin 430 kontenjandan 196 Hacının bu yıl Muğla’dan Diyanet İşleri Başkanlığı hizmeti ile kutsal topraklara gidecek. Hacı olmanın çok büyük bir güzelliği var. Hacca gidecek adayları tebrik ederim” ifadesi kullanıldı.

Çapçı’nın ardından Hac Yolculuğu Seminerinde konuşan Müftü yardımcısı Sema Özbakış Haccın tarifi ve kutsal yolculukta yapılması gerekenler konusuna değindi. Hacı olmak için seminere katılan Muğlalıların heyecanı gözlerden kaçmadı. Seminerler 4 hafta boyunca Perşembe günü Muğla İl Müftülüğü konferans salonunda devam edecek.