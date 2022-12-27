Muğla İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Muğla İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Muğla’da yeni yıl tatilinde yaşanacak yoğunluk göz önüne alınarak, vatandaşların, yılbaşı tatilini Muğla ilinde geçirecek misafirlerin, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla çeşitli önlemler alındı.

Muğla genelinde, yeni yıl öncesi, gecesi ve sonrasında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sorumluluk bölgelerinde, vatandaşların ve yılbaşı tatillerini Muğla’da geçirmekte olanların, can ve mal güvenliklerinin sağlanması ile huzur ve güven ortamının devamı için gerekli tüm önlemlerin alınacağı belirtildi.

Toplantıda güvenli bir trafik akışı için de ekip sayıları ve kontroller arttırılacağı vurgulanırken, tüm yerleşim birimlerinde, eğlence yerleri, alışveriş merkezleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği yerlerdeki güvenlik önlemlerinin de ek önlemlerle destekleneceği ifade edildi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı yaptığı açıklamada, “Huzur şehri Muğla’da yaşayan vatandaşlarımızla, yılbaşı tatilini ilimizde geçirecek misafirlerimizin, huzur ve güven ortamı içinde yeni yıla girebilmeleri ve sağlık ve güvenlik hizmetleri başta olmak üzere, kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için gereken tüm önlemlerin alındığını” ifade etti.

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapılan ilçe güvenlik ve asayiş toplantılarında alınan kararların da gözden geçirildiği toplantıda, il genelindeki Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimizin diğer kurumlarla da gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak Muğla’mızdaki huzur ortamını korumak için mesai mevhumu gözetmeden gece gündüz çalıştıklarına değinen Vali Orhan Tavlı, Muğla’nın huzuru ve güvenliği için emek veren herkese teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.

Muğla Valiliği 75. Yıl toplantı salonundaki İl Güvenlik ve Asayiş tedbirleri toplantısına Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın yanı sıra Vali Yardımcısı Murat Sarı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan ve ilgili personel katıldı.