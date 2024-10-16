Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Muğla ve ilçelerinde faaliyet gösteren kimyevi ve organik gübre üreticileri ile gübre bayilerine yönelik denetimlerini titizlikle sürdürüyor. “Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” kapsamında yürütülen denetimlerde, etiket ve içerik kontrolleri yapılıyor, alınan numuneler analiz için laboratuvarlara gönderiliyor.

Denetimlerde, Gübre Takip Sistemi (GTS)’nin kullanımı ve karekod uygulamalarının yaygınlaştırılması konularında gübre bayilerine bilgilendirme yapılıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gübre üretim ve satış yerlerinde karekod, etiket ve ambalaj bilgilerini kontrol ederek piyasa denetimi gerçekleştiriyor. Aynı zamanda, gübre üretimi yapan firmaların lisans ve tescil belgeleri gibi evraklarının da uygun olup olmadığını denetleyen ekipler, gelen şikayetlerin takibini de sürdürüyor.

2024 yılı Ekim ayı itibarıyla, Muğla ve ilçelerinde yapılan denetimlerde toplam 594 adet gübre ürünü kontrol edildi. Şikayet ve piyasa denetimleri sonucu, toplam 65 üründen numune alınarak analize gönderildi. Yapılan analizler sonucunda, üç ürünün içeriği olumsuz sonuçlanarak “kesin satış durdurma” kararı verildi ve bu ürünler piyasadan toplatıldı. Ayrıca, tescil belgesi ve etiket uyumsuzluğu tespit edilen beş farklı ürünün satışı durdurularak yasal işlemler başlatıldı.

2023 ve 2024 yıllarında yapılan denetimlerde, “Etiket uyumsuzluğu, tescil belgesiz ve GTS bandrolsüz” ürünler için toplamda 1 milyon 503 bin 875 TL idari para cezası uygulandı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, çiftçilerin güvenilir gübreye ulaşmasının önemine vurgu yaparak bazı uyarılarda bulundu. Saylak, üreticilerin rastgele yerlerden kamyonla gübre almamaları gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Üreticilerimizin fatura almaları ve satış işlemlerinde kimlik numaraları ya da vergi numaraları ile ’Gübre Takip Sistemi’ kayıtlarını yaptırmaları büyük önem arz etmektedir" dedi.