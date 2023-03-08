Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan İngilizce Kitap Yazma Komisyonu öğretmenleri tarafından hazırlanan “İngilizce 7 Ders Kitabı” 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren tüm Türkiye’de 5 yıl süreyle ders kitabı olarak okutulacak.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan İngilizce Kitap Yazma Komisyonu öğretmenleri tarafından hazırlanan “İngilizce 7 Ders Kitabı” 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren tüm Türkiye’de 5 yıl süreyle ders kitabı olarak okutulacak.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü İngilizce Kitap Yazma Komisyonun 7. sınıflar için hazırlamış olduğu İngilizce Ders Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun onayından geçti. Ocak ayı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan okullarda okutulacak ders kitapları arasında yer alan “İngilizce 7 Ders Kitabı” 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren ücretsiz olarak öğrencilerin sıralarında ve çantalarında yerini alacak.

Muğla İl Milli Eğitim bünyesinde 2017 yılından beri çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütmekte olan İngilizce Kitap Yazma Komisyonu, 3 yazar, 3 görsel tasarımcı, 1 editör ve 1 e-içerik hazırlayıcısı olmak üzere toplam 8 öğretmenden oluşuyor. Komisyonun daha önce hazırlamış olduğu ve Bakanlıkça onaylanan İngilizce 6 Ders Kitabı da 2019-2020 eğitim öğretim yılından bu yana okullarda ders kitabı olarak okutulmaya devam ediyor. İngilizce Kitap Yazma Komisyonunda görev alan öğretmenler yapmış oldukları çalışmaları paylaşmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ı ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen görüşmede İl Müdürü Emre Çay, kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmenleri başarılarından dolayı ayrı ayrı tebrik ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ders kitaplarının öğretmenler tarafından hazırlanmasının önemine değinen İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Geleceğimizi inşa edecek olan öğrencilerimizin ders kitaplarının, sizlerin kaleminden çıkıyor olması bizler için son derece gurur verici. İngilizce gibi öğretimi zor ve önemli olan bir dersin çocuklarımıza kolay ve anlaşılır bir şekilde öğretilmesine katkı sağlayacak kitabın hazırlanmasına verdiğiniz emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha canı gönülden kutluyorum" dedi.

7. sınıf İngilizce Ders Kitabının hazırlanmasında Muğla’nın çeşitli okullarında görev yapan öğretmenler; Fatma Demircan, Aysel Berket ve Gonca Akıskalı yazar; Ferdi Günay editör; Tolga Tanyel, Bahadır Uysal ve Nafize Ağır görsel tasarımcı olarak ve Özlem Vayiç e-içerik hazırlamada görev aldı.