Malezya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası finallerinde ikinci olan Engelliler Kadın Futbol Milli Takımının takım kaptanı ve oyuncusu, Cumhuriyet Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Ayşenur Çankaya Muğla’ya kupayı kazandırdı.

2023 Eylül Ayında engelli kadrosu ataması ile Muğla’da göreve başlayan Beden Eğitimi Öğretmeni Ayşenur Çankaya, 23 Eylül-7 Ekim 2023 tarihleri arasında İşitme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımının kaptanı ve oyuncusu olarak Malezya’da Dünya Şampiyonası finallerine katıldı. İşitme Engelliler Kadın Milli Takımı Dünya Şampiyonasını ikinci olarak tamamladı.

Beden Eğitimi Öğretmeni Ayşenur Çankaya, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile bir araya geldi. 2023 yılı itibariyle yeniden İşitme Engelliler Kadın Futbol Takımının kaptanlığını ve Kulüp Başkanlığı görevini yürüten Ayşenur Çankaya’ya ziyarette, kulübün Yönetim Kurulu üyesi Sibel Okçu eşlik etti. Başarılarından dolayı öğretmeni tebrik eden İl Müdürü Emre Çay, günün anısına hediye takdim etti.