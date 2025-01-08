Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, hayvan sevgisi ve bilincini artırmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Merkezdeki gönüllü gençler, sokak hayvanları için mama kapları yaparak bu kapları ihtiyaç duyulan bölgelere dağıttı.

Atölye çalışmaları kapsamında çocuklar ve gençler, hayvan sevgisi, hayvanları koruma ve onların hayatımızdaki önemine dair bilinçlendirme faaliyetlerine katıldılar. Yapılan mama kapları, çevre duyarlılığı konusundaki farkındalık çalışmalarını destekler nitelikte olurken, etkinlik sırasında hayvanların yaşam alanları ve korunmalarına yönelik eğitimler de verildi.

Etkinliklerde, çocukların ve gençlerin yaparak ve yaşayarak öğrenmesi hedefleniyor. Gençlik Merkezi bu doğrultuda hem çevre bilinci hem de sosyal sorumluluk bilincini artırmayı amaçlayan sanat ve uygulamalı etkinlikler düzenliyor. Çalışmalarda teknoloji eğitiminin yanı sıra sosyal konulara yönelik farkındalık kazandırmak da önemli bir yer tutuyor.

Gönüllü gençlerden İsmail Karan, etkinlikte yaptıkları çalışmaları şu sözlerle anlattı “Kış aylarında burada sokak hayvanları için mama kapları yaptık. Bu kaplara su ve mama koyarak hayvanların kolayca ulaşmasını sağlıyoruz. Aç ya da susuz kalan bir hayvan gördüğümüzde onların ihtiyacını karşılamak bize mutluluk veriyor. Bu tür farkındalık etkinliklerinin devam etmesini diliyoruz. Bizlere destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürümüze ve Bakanlığımıza teşekkür ederiz” dedi.