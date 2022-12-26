Muğla’da köyden kente, 7’den 70’e her kesimde tarım, doğa, çevre ve gıda güvenliği bilincinin oluşturulması amacıyla Muğla Tarım İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Genç Nesil Tarımla Bilinçleniyor’ projesi sürüyor.

Muğla’da köyden kente, 7’den 70’e her kesimde tarım, doğa, çevre ve gıda güvenliği bilincinin oluşturulması amacıyla Muğla Tarım İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Genç Nesil Tarımla Bilinçleniyor’ projesi sürüyor.

Genç Nesil Tarımla Bilinçleniyor projesi çerçevesinde bugüne kadar toplam 9 eğitim kurumunda 400’den fazla öğrenciye ulaşılırken, Menteşe, Yatağan ve Milas ilçelerinde gerçekleştirilen projede öğrencilere; mesleki tanıtımların yanında toprak ve bitkisel üretim, toprak verimliliğinin ve toprak analizlerinin önemi, toprak numunesi alımı, gıda güvenirliği, hayvansal üretim ve su ürünleri yetiştiriciliği, iyi tarım uygulamaları, organik tarım ve su hasadı’ konularında temel ve genel bilgiler verildi.

Yılın son eğitim faaliyeti ise Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri ile gerçekleştirildi. Yerkesik Mahallesi’ne ’zeytin, zeytinyağı ve kooperatifçilik bilinçlendirme teknik gezisi’ yapılarak öğrencilere önce kooperatifçilik hakkında bilgi verildi. Öğrencilere Muğla’da zeytin yetiştiriciliği ve kaliteli zeytinyağı üretimi anlatıldı. Çocuklar, el ve makine ile zeytin hasadını izledi. Toplanan zeytinlerin zeytinyağı sıkım tesisine götürülmesine eşlik eden öğrencilere zeytinin hangi aşamalardan geçerek zeytinyağına dönüştüğü anlatıldı.