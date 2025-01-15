Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, lise öğrencilerinin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek, yenilikçi projeler üretmelerine katkı sağlamak ve bilim-teknoloji alanındaki yetkinliklerini artırmak amacıyla kurulan “Genç Ar-Ge” ekibi, açılış toplantısıyla faaliyetlerine başladı.

12 ilçeden 33 lise öğrencisinin katılımıyla oluşturulan ekibin açılış toplantısı, Menteşe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. "Genç Ar-Ge Teknofest ile Buluşuyor" temasıyla düzenlenen etkinlik, İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, protokol mensupları, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, günümüz dünyasında teknoloji ve girişimciliğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Artık sadece bilgi sahibi olmak yeterli değil; bilgiyi kullanarak yeni fikirler üretmek ve topluma faydalı işler yapmak gerekiyor. ‘Genç Ar-Ge’ projemiz, gençlerimizin teknolojiye olan ilgisini artırmayı, girişimcilik ruhlarını desteklemeyi ve özgün projeleri geliştirmeyi hedefliyor."

Genç Ar-Ge ekibi sayesinde öğrencilerin kodlama, robotik, yapay zeka gibi alanlarda kendilerini geliştireceğini belirten Çay, gençlerin girişimcilik, proje yönetimi ve inovasyon konularında bilgi ve beceri kazanacağını ifade etti.

Toplantıda, Genç Ar-Ge ekibinin tanıtım videosu izlenirken, T3 Vakfı Muğla Sorumlusu Selim Akar tarafından TEKNOFEST bilgilendirme semineri düzenlendi. Proje kapsamında yıl boyunca çeşitli etkinliklerin düzenleneceği belirtilirken, bu etkinlikler arasında atölyeler, seminerler, uygulamalı eğitimler, bilim insanlarıyla söyleşiler ve teknoloji odaklı yarışmalar gibi aktivitelerin yer alacağı açıklandı.

İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, geleceğin gençlerin hayalleri ve projeleri üzerine inşa edileceğini vurgulayarak, "Bizler, gençlerimizin bu yolculuğunda rehberlik etmeye ve potansiyellerini ortaya çıkarmalarına destek olmaya devam edeceğiz" dedi.