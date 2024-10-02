Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, gazeteci-yazar Nebil Özgentürk ve Hamdi Topçuoğlu’nun konuşmacı olduğu "Memleket Hayat Sanat Nazım" adlı film gösterisi ve kitap imza etkinliği düzenlendi.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde yapılan etkinlikte Nazım Hikmet’in hayatını konu alan film izlendi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Nebil Özgentürk ile Bodrum’da tanıştık ve birçok çalışma yaptık. Bundan sonra Muğla için de birlikte çalışacağız. Ayrıca Hamdi Topçuoğlu hocamıza da teşekkür etmek istiyorum. Hayatını memleketinin tarihi, kültürü ve doğasının yaşatılmasına adamış bir isim. Kendisiyle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.