Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliğine kayıtlı toplam 50 Fahri Trafik Müfettişlerine, mevzuatta yapılan değişiklikler ile uygulama yöntem ve teknolojileri hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.

Toplumda trafik kurallarına uyma ve trafik kültürünün oluşturulması konusunda olumlu yönde etkisi bulunduğundan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliğine kayıtlı Fahri Trafik Müfettişlerine, değişen ve gelişen koşullar gereği, mevzuatta yapılan değişiklikler ile uygulama yöntem ve teknolojileri hakkında bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı 2021-2023 Trafik Eylem Planı doğrultusunda düzenli ve güvenli bir trafiğin sağlanması için; can ve mal kayıplarının en aza indirilmesinde denetimin bir parçası olan fahri trafik müfettişliği uygulaması ile sürücülerde trafik polisi dışında da her zaman ve her yerde denetlendikleri algısının oluşturulmasıyla “Algılanan Yakalanma Risk Duygusunun” geliştirilmesi ve canlı tutulmasıyla trafik güvenliğine katkı sağlaması hedefleniyor.