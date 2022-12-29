Muğla’da "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" düzenlemesi sonrası vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yolunu tuttu.

Muğla’da "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" düzenlemesi sonrası vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yolunu tuttu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam EYT’de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını açıkladı. Düzenlemeye göre SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ayrımı olmadan şartları sağlayan herkes emeklilik hakkından faydalanabilecek. EYT kararı milyonlarca insanı sevindirirken Muğla’da sabahın erken saatlerinde vatandaşlar prim günlerini hesaplatmak için SGK binasına akın etti.

Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ahmet Ekecan açıklamasında, ”Bildiğiniz üzere dün Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde borçlanma talepleri aldık. Burada sigortalı vatandaşlarımıza yardımcı olmak adına el birliği ile bütün arkadaşlarımızla birlikte servislerimizle seferber olup başvurularımızı aldık. Her hangi bir mağduriyet yaşanmaması için yardımcı oluyoruz. Bundan sonraki süreçte kanuni süreç devam ettikçe, bizler yine sigortalılarımıza elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız” dedi.