Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunan Tarihi Zahire Pazarında ev hanımları evde kendi yaptıkları ürünlerin satışını yapıyor.

Menteşe Belediyesi tarafından verilen kurslarda eğitim gören ev hanımları, Zahire Pazarında yine belediyece kursiyerlere tahsis edilen dükkanlarda hem ürettikleri ürünlerin satışını yaparak bütçelerine katkı sağlıyor.

Menteşe Belediyesi kursiyerlerinden Nurkan Kocakulak, “Ben Menteşe Belediyesi tarafından hazırlanan takı kursuna devam ediyorum. Menteşe Belediyesi bize küçük hobilerimizi yapabileceğimiz bu dükkanları tahsis etti. Bizler Bu dükkanlardan kazandıklarımız ile hem evlerimize katkı sağlıyor hem de ufkumuza güzel hitap ediyor. Bizler Menteşe Belediyesi tarafından açılan bu kurslarda hem kendimizi geliştiriyoruz hem de ailemize katkı sağlıyoruz” dedi.