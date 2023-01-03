Muğla’nın Menteşe ilçesinde yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleşen bıçaklama olayında Erkut Kocaibrahimoğlu’nu öldüren Gıyaseddin Geylani olayın ardından firar etmişti. Ekiplerin uzun aramaları sonucunda katil zanlısı Gıyaseddin Geylani saklandığı yerde polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan Gıyaseddin Geylani emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geylani çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Telefoncudan 120 bin liralık soygun

Telefoncudan 120 bin liralık soygun

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