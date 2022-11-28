Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ersen Çetin yeni görevine başladı. Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Dingil’in Kütahya Orman Bölge Müdürü olarak atanmasından sonra boşalan göreve Ersen Çetin atandı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde İzmir Orman İşletme Müdürlüğü görevini yürütürken Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcılığına atanan Ersen Çetin yeni görevine başladı. 28 Kasım Pazartesi günü Muğla Orman Bölge Müdürlüğündeki görevine başlayan Ersen Çetin’e makamında ilk kutlamayı Muğla ve İzmir Orman Bölge Müdürleri Yasin Yaprak ile Zafer Derince yaptı. Bölge Müdür Yardımcıları Osman Öner ve özgür Cılız, Personel Şube Müdürü Vedat Dayan, Basın İletişim Şube Müdürü Serdar Kaçmar, Muğla Orman İşletme Müdürü Türker Uğur ve Yatağan Orman İşletme Müdürü Beril Öztürk yeni göreve başlayan Ersen Çetin’e hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ersen Çetin yeni görevine başladı. Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Dingil’in Kütahya Orman Bölge Müdürü olarak atanmasından sonra boşalan göreve Ersen Çetin atandı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde İzmir Orman İşletme Müdürlüğü görevini yürütürken Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcılığına atanan Ersen Çetin yeni görevine başladı. 28 Kasım Pazartesi günü Muğla Orman Bölge Müdürlüğündeki görevine başlayan Ersen Çetin’e makamında ilk kutlamayı Muğla ve İzmir Orman Bölge Müdürleri Yasin Yaprak ile Zafer Derince yaptı. Bölge Müdür Yardımcıları Osman Öner ve özgür Cılız, Personel Şube Müdürü Vedat Dayan, Basın İletişim Şube Müdürü Serdar Kaçmar, Muğla Orman İşletme Müdürü Türker Uğur ve Yatağan Orman İşletme Müdürü Beril Öztürk yeni göreve başlayan Ersen Çetin’e hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Ersen Çetin 1978 yılında İzmir Aliağa’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünden 1999 yılında mezun oldu. 2004 yılında OGM bünyesinde göreve başladı. 2004-2016 yılları arasında Kastamonu OBM Küre Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla OBM Muğla Orman İşletme Müdürlüğünde İşletme Şefliği görevlerinde bulundu. 2016-2019 yıllarında Yılanlı Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2019-2022 yılları arasında İzmir OBM İzmir Orman İşletme Müdürü olarak görev yaptı. 28 Kasım 2022 tarihi itibariyle Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı olarak yeni görevine başladı.

Ersen Çetin evli ve 2 çocuk babası.