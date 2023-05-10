Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Engelliler Haftası’ dolayısıyla Muğla’da yürüyüş ve çelenk sunma töreni düzenlendi.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı yaptı. Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından koreografi gösterisi gerçekleştirilirken etkinlikler, Beyazay Derneği tarafından düzenlenecek konvoy ile devam edecek. Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonu ile Menteşe Uluslararası Gençlik Merkezi’nde sanat ve spor etkinlikleri engelliler gönüllerince eğlenecek.

Muğla Valisi Orhan Tavlı da 11 Mayıs Perşembe günü engelli dernekleri sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edecek. Muğla Engelliler Derneği, Muğla Zihinsel Engelliler Derneği ve Beyazay Derneği Muğla Şubesi, gün boyu ziyaretçileri kabul edecek. 12 Mayıs Cuma günü, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu ile Akyaka Plajı’nda, saat 11.00 ile 16.00 saatleri arasında etkinlikler gerçekleştirilecek. 15 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’te Muğla İl Müftülüğü organizasyonu ile Kurşunlu Cami’de program gerçekleştirilecek. Akşam saat 20.00’de ise Muğla Engelliler Derneği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde asker kınası organizasyonu yapılacak. Etkinliklerin son günü 16 Mayıs Salı günü saat 09.00’da Cumhuriyet Meydanı’ndan konvoy ile başlayacak. Saat 15.00’te Jandarma Alay Komutanlığında temsili askerlik töreni gerçekleştirilecek.