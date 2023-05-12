Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi’nde 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri gerçekleşti.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Menteşe Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü işbirliği ile engelli bireylerin ve ailelerinin katılımıyla Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik programı çerçevesinde yöresel halk oyunları gösterisi, sportif faaliyetler, özel bireylerin bir yıl boyunca yapmış olduğu el sanatları sergisi, resim sergisi ve ebru sanatı seramik atölye workshop çalışmaları gerçekleştirildi ve etkinlik sonunda günün anlam ve önemini anlatan pasta kesildi.

Muğla Gençlik ve Spor Müdürü Kazım Açıkbaş yaptığı konuşmada; “Özel bireylerimize yönelik başta spor tesislerimiz olmak üzere, gençlik merkezlerimizde gerçekleştirilen faaliyetlerden yararlanmalarını sağlayarak, özel bireylerimizin sosyalleşmelerine katkı sağlıyoruz. Sevginin aşamayacağı hiçbir engel yoktur” ifadelerini kullandı.

Özel bireylerden Bedriye Özsoy ise; “Çocuğumun gençlik merkezi bünyesinde yürütülmekte olan faaliyetlerden yararlanmasından çok memnunum. Bu tür etkinlikler çocuğumun sosyalleşmesinde ve kişisel gelişiminde büyük katkı sağlıyor” dedi.

Etkinliğe Muğla Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Uluslararası Gençlik Merkezi Müdürü Oktay Tavas, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şube Başkanı Pınar Boyacı, özel bireyler ve aileleri katıldı.