Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, engelli bireylerin sporla hayata daha aktif katılım sağlamaları için önemli bir projeye ev sahipliği yapıyor. Merkezde, engelli bireyler bocce sporu ile tanışarak hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de sosyal bir ortamda zamanlarını verimli geçiriyor.

Haftanın üç günü bocce antrenörü Yasemin Miski koordinesinde antrenman yapan engelli bireylere, Gençlik Merkezi’nin gönüllü gençleri de eşlik ediyor.

Gönüllü gençlerden İsmail Örs, bocce sporuyla ilk kez gençlik merkezinde tanıştığını belirterek duygularını şu sözlerle ifade etti: "Engelli bireylerimizle birlikte bocce öğrenmek ve onlara eşlik etmek benim için büyük bir mutluluk. Onların yüzlerindeki gülümsemeyi görmek, hayatımın en anlamlı anlarından biri. Engelli bireylerin spora kazandırılmasına katkı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.