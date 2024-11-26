Muğla’da enerji nakil hatlarından kaynaklanan yangınların önlenmesi amacıyla bir toplantı düzenlendi. Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde yapıldı.

Toplantıya, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Bölge Müdür Yardımcısı Adnan Güller, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli ve teknik ekip katılım sağladı. ADM Elektrik tarafından ise Muğla Bölge Müdürü Fatih Yalçın’ın yanı sıra işletme müdürleri ve teknik personel hazır bulundu.

Toplantıda enerji nakil hatlarından kaynaklanabilecek yangınların önlenmesi için alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı. Orman yangınlarıyla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulanarak, enerji nakil hatlarının bakım ve kontrol süreçlerinin sıklaştırılması gerektiği ifade edildi.

Yetkililer, elektrik altyapısının doğal ortamlara etkisini azaltmak ve orman yangınlarını engellemek için önleyici tedbirlerin önemine dikkat çekti. Ayrıca, bölgede uygulanacak yeni denetim ve bakım protokolleri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının sonunda, enerji nakil hatlarından kaynaklanan yangınların önlenmesine yönelik eylem planlarının hayata geçirilmesi ve ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışmaya devam etmesi kararlaştırıldı.

Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarını önlemek için hep birlikte üzerimize düşeni yapacağız. Enerji nakil hatlarından kaynaklanabilecek riskleri en aza indirmek için kurumlarımız arasında güçlü bir iş birliği sağlanıyor" ifadelerini kullandı.