8. Menteşe Kültür ve Sanat Şenlikleri çerçevesinde geleneksel hale gelen yayla kavun yarışması ve yayla etkinlikleri, Narlı Kahvesinde gerçekleştirildi.

Yayla kavun yarışmasında Karabağlar Yaylasının önemine vurgu yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “8. Menteşe Kültür ve Sanat Şenliklerimiz Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir şekilde devam ediyor. Tabi bu şenliğimizin en güzel etkinliklerinden biri de geleneksel Yayla Kavun Yarışmamız. Narlı Kahve belediye olarak restorasyonu yaptığımız ve halkımızın hizmetine sunduğumuz bir yer. Narlı kahve ile artık herkesin yaylada bir yeri var. Menteşe Belediyesi olarak geçmişini, tarihini, Yörük kültürünü yaşatan bir belediyeyiz. Karabağlar da en değerli kültürel miraslarımızın başında geliyor. Yaylamız en kıymetli koruma altındaki varlığımız. Yaylamıza çok dikkat etmemiz lazım. Korumamız gerekiyor. Kesikleri, irimleri kesmememiz lazım. Taş duvar örmememiz lazım. Belediye olarak biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Fakat Yayla hepimizin. Bu yüzden yaylamızı hepimiz koruyacak, yaşatacağız. Karabağlar Yaylasının dünyada eşi benzeri yok. Cumhuriyetimizin 100. yılında 3 gün süren çok güzel bir şenlik geçiriyoruz. Bizler var oldukça nasıl ki yaylamıza sahip çıkıyorsak, Cumhuriyetimiz’e ve onun değerlerine hep birlikte sahip çıkacağız. Muğla Karabağları Geliştirme ve Güzelleştirme Derneğimize, değerli konuklarımıza ve yaylamızın kıymetli sakinlerine şenliğimize geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum“ dedi.

Konuşmaların ardından yerel sanatçı Hamdi Demirtaş’ın Türkü şöleni ile katılımcılara Muğla türküleri seslendirdi.

Etkinlikte, Yayla’nın en güzel kavunları seçildi. Etkinliklerde yaylanın en güzel 20 kavunu Ziraat Mühendisi Süleyman Kurnaz, Yayla Derneği Temsilcisi Şenal Oskay, Ziraat Mühendisi Mesut Durmuş, Ziraat Mühendisi Seylan Gültekin, Çiftçi Malları Koruma Derneği Başkanı Mehmet Ersen ve Muğla Yerel Tohum Derneği Başkanı Mehmet Bal tarafından oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Paris kavunu olarak da bilinen Yayla kavunları rengi, kokusu, şekli ve tadı gibi özelliklerine göre puanlandırıldı.

Yayla Kavun Yarışması sonunda Halil Kürklüoğlu’nun kavunu birinci, Nurcan Vardar’ın kavunu ikinci, Gül Taş’ın kavunu üçüncü, Halil Taş’ın kavunu dördüncü ve Mehmet Yağcıoğlu’nun kavunu beşinci seçildi. Yarışma sonunda dereceye girenlere ödül olarak tarım malzemeleri verilirken, jüri üyelerine de teşekkür plaketi takdim edildi.