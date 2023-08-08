Muğlalı merhum emekli öğretmen çift tarafından okul yapılması için bağışlanan arsaya yapılan Feriha Osman Günsan Anaokulu tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan ödenekle Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı koordinesinde yapılan 6 sınıftan oluşan anaokulda; mutfak ve yemekhane, oyun odaları, konferans salonu ve bahçe bulunuyor.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü eşliğinde, öğrenci kayıtları devam eden okulu ziyaret ederek idarecilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Feriha Osman Günsan Anaokulunun eğitim öğretime kazandırılmasından duyduğu mutluluğu ifade eden İl Müdürü Emre Çay, “Bakanlığımızın ve Valiliğimizin destekleriyle ilimize kazandırdığımız Feriha Osman Günsan Anaokulumuz bu yıl yavrularımıza hizmet vermeye başlıyor. Ömürlerini eğitime, öğrencilerine adamış rahmetli Feriha Günsan ile Osman Günsan öğretmenlerimizin isimleri okulumuzda yaşatılacak. Mekânları cennet olsun. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

Bu yıl 170 öğrencinin okul öncesi eğitime başlayacağı anaokulunda, öğrenci kayıtları devam ediyor. Okul Müdürü Seda Tagay ve Müdür Yardımcısı Burcu Çankaya, kayıt için gelen velilerle yakından ilgilenerek okulu tanıtıyor.