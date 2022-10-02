Deniz suyu sıcaklığının 20 derece dolayında seyrettiği Akyaka sahilinde hafta sonu adım atacak yer kalmadı. Yazdan kalma günlerin yaşandığı Akyaka’ya İzmir, Aydın, Denizli gibi illerden günü birlik gelen yerli tatilciler yaz sıcağının ve denizin keyfini yaşadı.

Yaz aylarından kalma günlerin yaşandığı Muğla’da, günübirlik tatilcilerin akın ettiği Gökova Körfezi uç noktasında bulunan Ula Akyaka Mahallesi yaz sıcağının son demlerini yaşamak isteyen vatandaşların akınına uğruyor.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Muğla’da Ekim ayının ilk günlerinde Ula Akyaka Mahallesinde vatandaşların deniz keyfi devam ediyor.

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