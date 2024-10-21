Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Muğla eğitim projeleri tanıtım ve eğitimde iyi örnekler yarışması ödül töreni düzenlendi.

Muğla eğitim projeleri tanıtım ve eğitimde iyi örnekler yarışmasının ödül töreni Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Şehitler Salonu’nda gerçekleştirildi. Ödül töreninde konuşma yapan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, "Valiliğimiz himayelerinde ilimizde hayata geçirdiğimiz ve il genelinde başarıyla yürütmekte olduğumuz eğitim projelerimizin tanıtımını ve Eğitimde İyi Örnekler Yarışmamızın ödül törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlimizin eğitim çıtasını yükseltmek ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin hedeflerine ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl valimizin himayelerinde okullarımızda başlattığımız ’Bir Kitap Bir İnsan Projesi’, bu eğitim öğretim yılında da birbirinden değerli etkinliklerle devam edecek. Öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını, dinleme, izleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini daha da geliştirmelerini amaçlayan Bir Kitap Bir İnsan Projesi ile eleştirel düşünebilen, dünyaya ve olaylara daha geniş bir açıdan bakan ve üretken bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık ise "Bugün burada, ülkemizin geleceğini şekillendirecek, en değerli varlıklarımız çocuklarımız için yürüttüğümüz birbirinden değerli projeleri tanımak ve bu projelerin önemini göstermek için bir aradayız. Eğitimin, bireylerin ve toplumun gelişimindeki rolü inkâr edilemez. Biliyoruz ki eğitim, bir milletin geleceğidir. Bizler de eğitimin önemini her fırsatta vurguluyor, çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi şartlarda eğitim almaları ve onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Okullarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesi için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. İlimize son iki yılda toplam 17 okul 210 sınıf kazandırılmıştır. Diğer yandan son iki yılda devletimizin imkânları ile 50 okulumuz, 110 binamız depreme dayanıklı hale getirilerek güçlendirilmiş ve baştan sonra yenilenmiştir. Yürüttüğümüz çalışmalarla çağın gereklerine uygun, modern ve güvenli okullarımızın sayısını arttırarak öğrencilerimize daha iyi bir eğitim ortamı sunmayı amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bu yıl uygulamaya geçirilen ’Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ eğitime yeni bir vizyon getirmiştir. Bu model, milli ve manevi değerlerimiz ışığında Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş ve dinamik bir eğitim sistemi oluşturmayı hedeflemektedir. Çocuklarımızın akademik başarılarının yanında her anlamda gelişimlerine büyük önem veriyor, bu doğrultuda Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte birçok projeyi hayata geçirdik. İlimizde hayata geçirdiğimiz ’Bir Kitap Bir İnsan’, ’Yan Yanayız’, ’Mavi Yeşil Okullar’ ve yeni başlayacak olan ’Eğitimden Üretime’ gibi birbirinden değerli projelerle, çocuklarımızın akademik başarılarının yanında sosyal, kültürel, mesleki başarılarını ve doğa çevre bilincini de geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu projelerle öğrencilerimizi okumaya, empati kurmaya, çevreye duyarlı olmaya ve geleceğe yönelik hedefler belirlemeye teşvik ediyoruz. Muğla Etkileşim Günleri’nde ise yönetici ve öğretmenler arasında etkileşimi artırmayı ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen kapsamlı etkinlikler zinciri oluşturuyoruz. Bahsi geçen projelerin hepsi, Muğla’nın eğitim vizyonunu güçlendiren, öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan ve toplumsal değerleri ön plana çıkaran önemli adımlardır. Öğretmenlerimiz, milletimizin geleceğini inşa eden mimarlardır. Bakanlığımızca başlatılan Öğretmen Akademileri, öğretmenlerimizin mesleki gelişimini desteklemekte ve onların kendilerini sürekli olarak yenilemelerine imkan tanımaktadır. Öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesi için öğretmenlerimizin sürekli olarak kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamaktadır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye girenlerin ödülleri Muğla Valisi İdris Akbıyık ve protokol üyeleri tarafın verildi.