Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında okuldaki “Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli” hakkında detaylı bilgi alan İl Müdürü Çay, 5’inci ve 6’ıncı sınıf öğrencileri ile sınıflarında bir araya geldi. Öğrencilerle yakından ilgilenen ve etkinliklerine katılan Çay, onların eğitim süreçlerine dair sorular sordu.

Okul öğretmenleriyle de bir toplantı gerçekleştiren Çay, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” üzerine sohbet ederek, öğretmenlerin görüş, talep ve önerilerini dinledi. Eğitimin daha iyi bir noktaya taşınması için öğretmenlerin geri bildirimlerini önemsediklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Çay, bu tür ziyaretlerin eğitim kalitesinin artmasında büyük katkısı olduğunu ifade etti.