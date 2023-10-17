Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, 2023-2024 eğitim öğretim yılı eğitim öğretim faaliyetlerini değerlendirmek üzere il milli eğitim müdür yardımcıları ve ilçe milli eğitim müdürleriyle Köyceğiz’de bir araya geldi.

Muğla Eğitim Yöneticilerini bir araya getiren ve yıl boyunca her ay farklı bir ilçede yapılan toplantı, bu ay Köyceğiz’de Yüksek kum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Ferman Akbulut, Hasan Arslan ve Seyit Güven Yılmaz ile 13 ilçenin milli eğitim müdürlerinin bir araya geldiği toplantıda; Cumhuriyetimizin 100. yılı çerçevesinde düzenlenecek etkinlikler, Bakanlıkça İl/İlçe ve Okul genelinde yapılacak ortak sınavlar, yeni eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan eğitim projeleri, özel öğretim kurumlarının denetimi ve izinsiz eğitim faaliyeti gösteren yapıların tespiti, eğitim yatırımları ve taşımalı eğitim konuları ele alındı.

Toplantının ardından Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde Yuvarlakçay’da emekliliğe ayrılan ilçe müdürleri için program düzenlendi. Yakın dönemde emekliye ayrılan Kavaklıdere İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuray Kabaş, Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Topçu ve Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferah San’a, Muğla eğitimine katkıları için teşekkür eden İl Müdürü Emre Çay, plaketlerini takdim etti.