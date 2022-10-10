Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde Muğla Toplum Ruh Sağlığı Merkezi 2. Sempozyumu "Herkes İçin Ruh Sağlığı" teması gerçekleştirildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde Muğla Toplum Ruh Sağlığı Merkezi 2. Sempozyumu "Herkes İçin Ruh Sağlığı" teması gerçekleştirildi.

Sempozyum, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan başkanlığında ve Muğla Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Meltem Derya Şahin koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Muğla’da Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetleri Özel Gruplarda Ruh Sağlığı Hizmetleri ve Ruhsal İyilik Halinin Sürdürülebilirliği konulu panellerin yer aldığı ve bir çok meslek grubundan konuşmacıların katılımıyla yapılan sempozyumda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Müzik Kulübü’nün konseri de katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Program sonunda konuşmacılara teşekkür belgesi ve katılım belgesi dağıtıldı.