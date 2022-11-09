Muğla Eğitim ve Araştırma hastanesi Radyoloji bölümünde çalışan tüm personeller Dünya Radyoloji Günü’nü kutladı.

Muğla Eğitim ve Araştırma hastanesi Radyoloji bölümünde çalışan tüm personeller Dünya Radyoloji Günü’nü kutladı.

Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Neşat Çullu yaptığı konuşmasında “Alman fizikçi Prof. Dr. Wilhelm Conrad Roentgen‘in 127 yıl önce X-ışınlarını keşfettiği ve insanlığın hizmetine sunduğu bu anlamlı günü kutluyoruz. Tüm radyoloji ekibinin bu mesleki farkındalık günü kutlu olsun” dedi.

Muğla Eğitim ve Araştırma hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Turhan Togan konuşmasında “Sağlık hizmeti sunumunda tıbbın gören gözleri olarak hastalıkların tanı ve tedavisinde; radyasyon altında zorlu bir görevi layıkıyla yerine getirerek özveriyle çalışan tüm radyoloji ekibine teşekkür ederek “Dünya Radyoloji Günlerini" kutladı.

Günün anısına tüm ekiple birlikte kutlama pastası kesilerek, toplu fotoğraf çekildi.

Kutlamaya Muğla Eğitim ve Araştırma hastanesi yönetim ekibi, radyoloji hekimleri, radyoloji teknisyeni ve teknikerleri, hemşireler ve tüm veri giriş personeli katıldı.