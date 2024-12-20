Muğla’da 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü, şenlik havasında düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Menteşe’deki AVM’de gerçekleştirilen sergi ve stand açılışı, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, üretici birlikleri ve kooperatif temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Etkinlik, Emir Beyazıt İlköğretim Okulu öğrencilerinin sergilediği renkli folklor gösterisiyle başladı. Gösterinin ardından miniklere günün anısına küçük hediyeler verildi.

Dünya Kooperatifçilik gününde, Muğla’nın üretici birlikleri ve kooperatiflerinin açtığı stantlar, katılımcılara hem görsel hem de lezzet açısından unutulmaz bir deneyim sundu. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, programdaki konuşmasında, “Muğla tarımsal üretiminin neredeyse yüzde 60’ını sağlayan, üreten ellerle bir aradayız. Kooperatifçilikte, ’Birlikten kuvvet doğar’ anlayışıyla hareket ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözü, bugün burada hayat bulmuştur. Göreve geldiğimiz 5 yıldan bu yana öncelikli hedefimiz, üretici birliklerimiz ve kooperatiflerimizle yol yürümek oldu” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, “Muğla’mız, doğal ve kültürel zenginlikleriyle bir dünya markasıdır. Tarım ve turizm sektörlerindeki büyük potansiyelimizi bir araya getirerek ekonomik kalkınmayı hedefliyoruz. ’Birlikten kuvvet doğar’ anlayışıyla, bugüne kadar 41 kooperatifi bir araya getirdik ve bu çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, kooperatifçiliğin önemine vurgu yaparak, “Ortak bir işte birlikte hareket ederek üretim, sorun çözme ve ürün pazarlama anlamında kooperatiflerin faydası büyüktür. Dünya Kooperatifçilik Günü’nü kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.