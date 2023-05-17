Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 17 Mayıs Dünya hipertansiyon günü çerçevesinde tansiyon ölçümü için stant kuruldu.

Dünya Hipertansiyon Günü, yüksek kan basıncından kaynaklanan önlenebilir hastalıklar olan inme (felç), kalp ve böbrek hastalıklarına dikkat çekmek ve halkı korunma, tanı ve tedavi konusunda bilgilendirmek amacıyla organize edilmektedir. Bu yılın teması Tansiyonunu Kontrol Altına Al Daha Uzun Yaşa”olarak belirlenmiştir.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinik girişinde Kardiyoloji Uzmanı Doç.Dr. Özcan Başaran ve Nefroloji Uzmanı Prof.Dr. Bülent Huddam’ın öncülüğünde hipertansiyon günü çerçevesinde tansiyon ölçüm standı kurularak bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.