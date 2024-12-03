3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Muğla’da düzenlenen farkındalık programı, Cumhuriyet Meydanı’ndaki çelenk töreni ile başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde, Muğla’daki engelli derneklerinin katılımıyla gerçekleşen törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Törenin ardından etkinlikler, saat 11.00’de Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda düzenlenecek farkındalık programıyla devam edecek. Saat 13.00’te engelli derneklerine yönelik ziyaretler gerçekleştirilecek. Günün son etkinliği ise saat 19.00’da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Burada, Prof. Dr. Ozan Bahar’ın “Nasıl Mutlu Olurum” başlıklı söyleşisi katılımcılarla buluşacak.

Programın ikinci günü olan 4 Aralık’ta, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde saat 11.00’de Engelsiz Yaşam Platformu’na üye sivil toplum kuruluşlarının taleplerini kamu kurumlarıyla paylaşacağı bir toplantı düzenlenecek. Saat 15.00’te ise Uluslararası Gençlik Merkezi’nde, özel bireylere yönelik sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirilecek.