Menteşe Devlet Hastanesinde “1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası” dolayısıyla anne sütünün önemine dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme standı açıldı.

Anne ve anne adaylarına bebeklerin, anne sütüyle beslenmesinin önemi ve gelişim süreçlerine olan etkileri hakkında bilgilendirmeler yapılarak broşürler dağıtıldı. Farkındalık çerçevesinde, poliklinik giriş arenasında kurulan stantta Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Dr. Şadi Ballı, İdari ekipler, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları, Aile Hekimliği Uzmanları, ebe ve hemşireler katıldı.