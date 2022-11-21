Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla’da Dünya Balıkçılık Günü kutlamaları dünyaca ünlü Gökova Körfezi’nde teknede düzenlenen tören ile kutlandı.

Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla’da Dünya Balıkçılık Günü kutlamaları dünyaca ünlü Gökova Körfezi’nde teknede düzenlenen tören ile kutlandı.

Akyaka iskelesinde teknede başlayan Dünya Balıkçılık Günü etkinliği, denizde devam etti. Teknelerle katılımcılar denize açılırken, denizde önce kadın balıkçılar ile ağ çekildi. Kadın balıkçıların sabah saatlerinde açıldıkları denizde bıraktıkları ağlar Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ile Milletvekili Yelda Erol Gökcan tarafından tekneye çekildi.

Etkinlik, Gökova Körfezi içinde hayalet ağlar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile polis dalgıç ekipleri tarafından çıkarıldı. Dalgıç ekipleri Gökova Körfezi açıklarında yaklaşık 40 metreden daha önce balıkçılar tarafından denize bırakılan hayalet ağlar çıkardı.

60 bin balık denize bırakıldı

Dünya Balıkçılık Günü’nde Muğla’nın üç ayrı noktasında denize üç çeşit 60 bin balık bırakıldı. Gökova Körfezi, Milas ve Fethiye’de eş zamanlı olarak üç değişik türde balık deniz ile buluşurken, 30 bin çipura Fethiye’de, 20 bin levrek Gökova Körfezi, 10 bin granyöz Milas Kıyıkışlacık’ta denize bırakıldı.

Etkinliğe katılan 3 bin 282 kişi ve 257 dalgıç, 141 tekneyle 35 bin 511 kilogram çöp ve 18 bin 412 metrekare hayalet ağ topladı.

“2023 hedefini aştık”

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, balık ihracatında 2023 hedefini şimdiden aştıklarını belirtti. Saylak, “Muğla sadece bir turizm ve tarım kenti değil, bir dünya mirası. Bugün gelinen noktada son üç yılda çok şey yaşadık. Pandemi, dünyadaki gıda turizminin ne kadar önemli olduğunu yaşayarak gördük. Bu süreçte Rusya-Ukrayna savaşında gıda tedarik zincirindeki sıkıntılar yaşadık. Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını yaşadık. Bütün bu olumsuzluklara rağmen geldiğimiz noktada gelecek kuşaklara dünya mirası olarak bırakılacak cennet vatanımızda üzerimize vazife olmayan işleri de üstlendik. Muğla bin 500 kilometre sahil şeridine sahip bir il. Bu da çok sayıda zorluğu içinde barındıran bir cennet. Son yılarda ne yazık ki Kızıldeniz’den gelen gemilerin, denizlerdeki ısının, sıcaklığı artması, istilacı balık türleri bu cennet denizlerimizi tehdit eder duruma geldi. Bunu bir de yıllardır yapılan düzensiz avcılık ve denizde kalan ağ araçlarının en verimli alanların üzerini kapatarak buraları çöle dönüştürmesi ciddi sıkıntılar ortaya çıkardı. 2021 yılında 144 bin 295 ton üretim ile yüzde 30.60’lık paya sahip olarak Türkiye birincisi durumundadır. 2020 yılında 77 bin ton olarak gerçekleşen su ürünleri ihracatı 409 milyon dolar. 2021 yılında 97 bin tonu geçerek 563 milyon dolar, 2022 yılının 10 aylık döneminde 103 bin tona ulaşarak su ürünleri ihracatı 1 milyar 400 milyon dolara ulaştı. Bu sene inşallah 2 milyar dolar ve 2023’te daha fazla olacak. 3 bin aile balıkçılık işletmesinden, buna bağlı olarak çalışanlar ile birlikte 50 bin kişilik bir aile balıkçılık sektörü. Muğla için balıkçılık sektörü vazgeçilmez bir sektördür” dedi.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ise, “İnsanlık aslında tam geçmişini sabitleyemiyoruz ama binlerce yıldır denizler üzerinde. En eski batık Kaş Uluburun batığı. 3 bin 500 yıllık bir tarihe sahip. Biz 3 bin 500 yıldır denizler üzerindeyiz ve denizleri hem kirletiyoruz hem faydalanıyoruz. Esas mesele temizlik değil, kirletmemek” ifadelerini kullandı.

Akyaka Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Gümüş’e ait teknede başlayan kutlama törenine AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş katıldı. Sahil Güvenlik ekipleri de etkinliğe botları ile destek verdi.