Muğla’nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur, fırtına ve dolu yağışının ardından hortum oluştu.

Menteşe kırsal Akçaova Mahallesinde yağmur sonrası gökyüzünde çok sayıda hortum oluştu. Akçaova Mahallesi üzerinden geçen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile an be an görüntülendi.

Kısa süre sonra kaybolan hortum Akçaova mahallesindeki bir evin çatısında ve iki araçta hasara neden oldu.