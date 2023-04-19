Muğla’da bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yol kontrolünde yakalanan şahıs tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan 10 yıl, 8 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.B. isimli şahıs Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen yol kontrolünde yakalandı.

M.B. isimli şahıs jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.