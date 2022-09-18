Muğla’da telefon ile dolandırıcılık olayına karışan şüpheli, Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak takip ettiği şüpheli Aydın’ın Didim ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

Muğla’da telefon ile dolandırıcılık olayına karışan şüpheli, Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak takip ettiği şüpheli Aydın’ın Didim ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe ilçe merkezinde yaşayan yaşlı bir kadını kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheli, yaşlı kadının kimlik bilgilerinin ele geçirilerek soygunda kullanıldığını, adına şüpheli banka ve tapu işlemlerinin yapıldığını söyleyerek evindeki tüm ziynet eşyalarını istedi. ‘Evinde arama yapılacak evde ziynet eşyası bulursak bunları FETÖ’den almış olduğun ortaya çıkacak, bunları bize teslim etmen lazım. Yapacağımız operasyondan sonra bunları sana teslim edeceğiz’ diyerek para talep eden şüpheli, yaklaşık 1 milyon 200 bin TL değerinde ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaşlı kadının şikayeti üzerine sivil ekip oluşturarak soruşturma başlattı.

Yapılan çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler 8 saatlik çalışmanın ardından şüphelinin M.B. olduğunu ve Aydın’ın Didim ilçesinden ticari taksiyle Muğla’ya geldiği, olay sonrası tekrar Didim’e döndüğünü tespit etti.

Şüpheli hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca Didim Cumhuriyet Başsavcılığı’na gözaltı ve arama talebinde bulunuldu. Ekipler tarafından M.B isimli şahıs Aydın’ın Didim ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan M.B isimli şahıs Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne getirilerek ifadesi alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.