Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, çocuklarda görülen kalp hastalıkları ve klinik çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haşim Olgun, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Tiryaki, araştırma görevlisi hekimler ve poliklinik ekibi ile bir araya gelerek, çocuk kalp hastalıklarının erken teşhisi, tedavi yöntemleri ve bölümün bilimsel çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Doğuştan kalp hastalıklarında erken tanının önemi"

Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haşim Olgun, doğuştan kalp hastalıklarının en sık görülen doğumsal sağlık sorunlarından biri olduğuna dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı:"İnsanların dünyaya gözlerini açtığında, doğuştan hastalıkla doğma ihtimali en yüksek olan sistem kardiyovasküler sistemdir. Canlı doğan her 100 bebekten yaklaşık biri doğuştan kalp hastalığı ile dünyaya gelir. Ancak tıp alanındaki teknolojik gelişmeler ve modern çocuk kardiyolojisi uzman sayısındaki artış sayesinde, doğuştan gelen kalp hastalıklarının erken teşhisi artık daha mümkün hale gelmiştir. Günümüzde, fetal dönemde (bebek anne karnındayken) yapılan muayenelerle, doğumsal kalp hastalıkları büyük oranda tespit edilebilmekte ve uygun tedavi planları oluşturulabilmektedir" dedi.

"Muğla’da çocuk kardiyolojisi alanında önemli çalışmalar"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, çocuk kalp hastalıklarının teşhisi ve tedavisinde bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek güncel yöntemleri uygulamaya devam ediyor. Hastanenin çocuk kalp merkezi statüsünde olduğunu belirten uzmanlar, erken tanının önemini vurguladı.

Hastane bünyesinde yer alan anjiyo laboratuvarı, doğumsal kalp hastalıklarının erken teşhis edilmesini sağlarken, hastaların tıbbi takipleri de yakından yapılmaktadır. Ayrıca cerrahi ve girişimsel işlemler, alanında uzman doktorlar tarafından başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Sibel Tiryaki, bu alandaki çalışmalara değinerek, erken tanı ve doğru tedavi ile birçok çocuğun sağlıklı bir yaşam sürdürebildiğini belirtti.