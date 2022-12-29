Muğla’da okulların kalorifer sistemlerinin doğalgaza dönüşümleri için başlatılan çalışmalar tamamlandı. Doğalgaz erişimi olan 4 ilçedeki 68 okulun ısınma sistemlerinin katı yakıt ve fuel oil den doğalgaza dönüşümü gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla’da doğalgaza erişimi olup da dönüşümü yapılmayan okul kalmadığını ifade etti.

Muğla’da okulların kalorifer sistemlerinin doğalgaza dönüşümleri için başlatılan çalışmalar tamamlandı. Doğalgaz erişimi olan 4 ilçedeki 68 okulun ısınma sistemlerinin katı yakıt ve fuel oil den doğalgaza dönüşümü gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla’da doğalgaza erişimi olup da dönüşümü yapılmayan okul kalmadığını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde okulların doğalgaz dönüşümü için yürütülen çalışmalar sürüyor. 2022 yılında illere gönderilen bütçe ile çalışmalara hız verildi. Başlatılan çalışmalar ile Muğla’da doğalgaza erişimi olan okulların kalorifer sistemlerin doğalgaz dönüşümleri gerçekleştirildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin çevre dostu okullarda konforlu, temiz ve güvenli ortamlarda öğrenim görmeleri için bakım, onarım ve güçlendirme çalışmaları ile birlikte doğalgaz dönüşümleri de yapılıyor. Muğla’da 13 ilçede okulların fiziki imkanları iyileştirilirken doğalgaz hattının bulunduğu Kavaklıdere, Menteşe, Ula ve Yatağan ilçelerindeki doğalgaza erişimi olan okullarda, kalorifer sistemlerinin doğalgaz dönüşümleri tamamlandı.

2021-2022 eğitim öğretim yılında hız kazanan çalışmalarla 41 okulun doğalgaza erişiminin sağlandığı Muğla’da, 2022 - 2023 eğitim öğretim yılının başladığı eylül ayından itibaren 27 okulun daha kalorifer sistemleri doğalgaza dönüştürüldü. Böylece 4 ilçedeki toplam 68 okulun ısıtma sistemi, çok daha çevreci ve verimli olan doğalgazla sağlanmaya başladı.

İl genelinde doğalgaza erişimi olup da dönüşmeyen okulun kalmadığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Öğrencilerimizin güvenli, hijyen ve konforlu ortamlarda eğitim almaları birinci önceliğimiz. İlimiz genelinde okullarımızın fiziki imkanlarını iyileştirmek adına Bakanlığımızın destekleri ve Valiliğimizin himayelerinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 2022 yılında hız verdiğimiz onarım, güçlendirme ve doğalgaz dönüşümü çalışmalarının meyvelerini görmek bizleri ayrıca sevindiriyor motive ediyor. 2022 yılında doğalgaz dönüşümleri için Bakanlığımızdan ilimize gönderilen 20 milyona yakın ödenekle, Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından ihaleleri yapılan 27 okulumuzun daha doğalgaz dönüşümünü hızlı bir şekilde tamamladık. Güçlendirme ve büyük onarım çalışmaları devam eden okullarımızı da doğalgaz sistemleriyle birlikte yeniliyoruz. İlçelerimizde doğalgaz erişimleri sağlandıkça okulların dönüşümlerini yapmaya devam edeceğiz. İlimizin eğitim kalitesinin yükseltilmesinde sunmuş oldukları destekler için Sayın Bakanımız ve Sayın Valimize eğitim camiamız adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.