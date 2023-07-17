Türkiye’nin farklı illerinden 30 Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisini, Muğla’da buluşturan Muğla’da doğa eğitimi projesi sona erdi.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 4004 "Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" tarafından desteklenen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Muğla’da Doğa Eğitimi" projesi faaliyetleri çerçevesinde öğrenciler 5 gün boyunca Muğla’nın Ören yerlerini, doğal güzelliklerini görme ve doğa eğitimi alma şansını yakaladı.

Proje çerçevesinde ilk olarak öğrenciler Köyceğiz’de, Orman Ekosistemi, Sığla ve orman altı bitkileri eğitimine katıldı. Ortaca’da devam eden eğitimlerde öğrenciler Dalyan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde deniz canlılarını ve caretta carettaların yaşam döngüsünü gözlemledi, plastik atıkların deniz ekosistemine etkisini öğrenerek atölye çalışmasında plastiklerden geri dönüşümle sanat atölyesi çalışmaları gerçekleştirdi.

Marmaris Günnücek Milli Parkında verilen eğitimlerde ise öğrenciler yaban hayatını gözlemledi, korunan alanları ve türleri öğrendiler. Milli Park Tabiat Eğitim Merkezinde öğrenciler; “Milli Parkın Tanımı, Korunan Alan Kavramı, Marmaris Milli Parkında Yaban Hayatın Gözlenmesi, Böcek nedir? Ne değildir? ve Dijital İnteraktif Öğrenme Tekniği ile Hazine Avı” başlıklarında eğitim aldılar.

Proje çerçevesinde düzenlenen doğa eğitimleri için Türkiye’nin çeşitli illerinden Muğla’ya gelen öğrencilere eğitimler sonunda katılım belgesi verildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Adeta bir kültür mozaiği olan güzel ülkemizin farklı coğrafyalarından gelen pırıl pırıl çocuklarımızı, muhteşem doğasıyla ve iklimiyle yeryüzü cenneti güzel Muğla’mızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Maviyle yeşilin buluştuğu Muğla’mızda, öğrencilerimize çevre bilincini aşılamak adına Müdürlük olarak yerelde başarıyla yürüttüğümüz ve sonrasında ulusal boyut kazanan Mavi Yeşil Okullar projemizden sonra Muğla’da Doğa Eğitimi projemizin de ses getiren projelerimizden biri olacağına gönülden inanıyorum. Türkiye’nin 7 ayrı bölgesinden, 7 ayrı ikliminden gelerek bir noktada buluşan bilime ve sanata sevdalı, doğaya dost 30 BİLSEM öğrencisi, ilimizde geçirdikleri bu bir haftalık süreçte, Muğla’nın tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde tanırken birbirlerinden de çok şey öğrendiler; hayatlarında unutamayacakları çok güzel bir eğitim biriktirerek memleketlerine dönecekler. Birbirinden güzel 5 farklı ilçemizde, 26 farklı başlık altında eğlenceli ve öğretici etkinliklerle gerçekleştirecek olduğumuz doğa eğitimlerinde öğrencilerimize, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin değerli akademisyenlerinden oluşan eğitim kadrosu ile kıymetli öğretmenlerimiz eşlik etti. Projemizin yürütülmesinde emeği geçen tüm paydaşlarımıza, akademisyenlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Misafir öğrencilerimize doğa eğitimlerinde kendilerine başarılar diliyorum” dedi.