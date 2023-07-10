Türkiye’nin farklı illerinden 30 Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrenci Muğla’da doğa eğitimi projesi çerçevesinde bir araya geldi.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 4004 ’Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları’ tarafından desteklenen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen ’Muğla’da Doğa Eğitimi’ projesi faaliyetlerine başlandı. Proje çerçevesinde düzenlenecek doğa eğitimleri için Türkiye’nin çeşitli illerinden Muğla’ya gelen öğrenciler için karşılama ve proje açılış programı düzenlendi. Proje açılış programı, Muğla 75. Yıl Fen Lisesinin konferans salonunda gerçekleştirildi. Programda, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, doğa eğitimi için gelen misafir öğrencilerle bir araya geldi.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Emre Çay, öğrencilere hoş geldiniz diyerek, “Adeta bir kültür mozaiği olan güzel ülkemizin farklı coğrafyalarından gelen pırıl pırıl çocuklarımızı, muhteşem doğasıyla ve iklimiyle yeryüzü cenneti güzel Muğla’mızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz dedi.

İl Müdürü Emre Çay, “Maviyle yeşilin buluştuğu Muğla’mızda, öğrencilerimize çevre bilincini aşılamak adına Müdürlük olarak yerelde başarıyla yürüttüğümüz ve sonrasında ulusal boyut kazanan Mavi Yeşil Okullar projemizden sonra Muğla’da Doğa Eğitimi projemizin de ses getiren projelerimizden biri olacağına gönülden inanıyorum. Türkiye’nin 7 ayrı bölgesinden, 7 ayrı ikliminden gelerek bir noktada buluşan bilime ve sanata sevdalı, doğaya dost 30 BİLSEM öğrencisi, ilimizde geçirdikleri bu bir haftalık süreçte, Muğla’nın tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde tanırken birbirlerinden de çok şey öğrenecekler; hayatlarında unutamayacakları çok güzel anlar biriktirerek memleketlerine dönecekler. Birbirinden güzel 5 farklı ilçemizde, 26 farklı başlık altında eğlenceli ve öğretici etkinliklerle gerçekleştirecek olduğumuz doğa eğitimlerinde öğrencilerimize, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin değerli akademisyenlerinden oluşan eğitim kadrosu ile kıymetli öğretmenlerimiz eşlik edecek. Sevgili Öğrenciler, umuyorum ki sizler bu yolculukta kendi değerlerinizin farkına varır, farkındalık geliştirir ve kendinize çok şey katarsınız. Burada edindiğiniz kazanımlarınızı, kendi şehirlerinizdeki arkadaşlarınızla paylaşarak bu halkayı daha da genişletmenizi ve akranlarınıza örnek teşkil etmenizi diliyoruz.

Sözlerimi burada noktalarken projemizin yürütülmesinde emeği geçen tüm paydaşlarımıza, akademisyenlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Misafir öğrencilerimize tekrar hoş geldin diyerek doğa eğitimlerinde kendilerine başarılar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından projenin tanıtım sunumu ve 5 gün boyunca yürütülecek faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı. Türkiye’nin 30 farklı ilinden 6. 7. ve 8. sınıf seviyesindeki 30 BİLSEM öğrencisinin bir araya geldiği program, öğrencilerin drama ile tanışma ve etkileşim etkinlikleriyle devam etti. Öğrencilere, doğa eğitimlerinde Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünden proje yürütücüsü öğretmenler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden akademisyenler ve rehber öğretmenler eşlik edecek.

Menteşe TOBB Fen Lisesi’nde başlayan ve 5 gün sürecek programda, Köyceğiz ilçesi sığla ormanında, Ortaca ilçesi Dalyan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (DEKAMER), Marmaris ilçesi Günnücek Milli Parkında, yanan orman alanlarında ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde doğa eğitimleri gerçekleştirilecek. Öğrenciler 26 başlıkta verilecek doğa eğitimlerinde organik tarım, orman ekosistemi, yangın sonrası orman alanlarının yeniden canlanması, yaban hayatın gözlenmesi, Caretta Caretta’ların yaşam döngüsü gibi birçok konuda uygulamalı eğitim görecekler.

Doğa eğitimi projesi 14 Temmuz Cuma günü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde düzenlenecek serginin ardından kapanış ve sertifika töreni ile son bulacak.