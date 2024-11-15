Dünya Diyabet Günü kapsamında, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Hastane içinde kurulan bilgilendirme standı, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan ve hastane idari ekibi standı ziyaret ederek etkinliklere destek verdi. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanları, diyetisyenler ve diyabet eğitim hemşireleri tarafından yaklaşık 850 vatandaşın kan şekeri ölçümleri yapıldı. Vatandaşlara diyabet hastalığı, insülin tedavisi ve sağlıklı beslenme konularında bilgi verildi. Ayrıca, diyabetle ilgili eğitim kitapçıkları ve broşürler dağıtıldı.

Etkinlikler kapsamında, eğitim salonunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Müzik Kulübü tarafından düzenlenen müzik konseriyle başlayan bir "Diyabet Okulu" eğitimi de gerçekleştirildi. Eğitime 15 kişi katılırken, program sonunda katılımcılara “Diyabet Okulu Diploması” takdim edildi.

Diyabet Günü etkinlikleriyle toplumda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten hastane yönetimi, diyabetle mücadelede erken teşhis ve doğru bilgilendirmenin önemine dikkat çekti.