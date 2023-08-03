Muğla İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen “2023 yılı Yaz Kur’an Kursları arası Dini Bilgiler Yarışması İl Finali” Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program daha sonra Yatılı Yaz Kur’an Kursu’nda kalan öğrencilerden Ferdun Erdem tarafından Kur’an tilaveti gerçekleştirildi. Din Hizmetleri Şube Müdürü ve İl Gençlik Koordinatörü Mehmet Kurumahmut da ilçelerinde ilk üçe girip, il finaline gelerek dereceye girmek için yarışacak öğrencilere başarılar dileyerek yarışma hakkında bilgiler verdi. Program sonunda protokol tarafından dereceye girenlere ödüller verildi.

Yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde konuşan Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, "Büyük bir özveri ile ilçelerinden yarışmaya katılan öğrencilere, onları yetiştiren hocalara ve velilere teşekkür ederiz. Geçen yıl Muğla İl Müftülüğü salonunda daha mütevazi bir şekilde yaptıkları yarışmanın bu yıl daha büyük bir salonda yapıldı. Katılımdan son derece memnunum. 11 Ağustos’ta da Kışla Parkı’nda yapılacak Muğla 2. Çocuk Şenliğine Çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız davetlidir “dedi.

Program fotoğraf çekimi ve dondurma ikramı ile son buldu.