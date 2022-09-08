Muğla’nın Menteşe ilçesinde Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan Dijital Baskı ve Reklam Atölyesinin açılışı yapıldı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan Dijital Baskı ve Reklam Atölyesinin açılışı yapıldı.

Muğla’da pandemi döneminde bir fabrika gibi çalışarak cerrahi maske üretimiyle öne çıkan Menteşe Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Dijital Baskı ve Reklam Atölyesi’nin açılışı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ın katılımlarıyla düzenlenen atölye açılışında; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Serap Aksel, Ferman Akbulut, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bünyamin Bozdoğan, okul idaresi ve öğretmenler yer aldı.

Menteşe Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Grafik-Fotoğraf Alanı ve Bilişim Teknolojileri Alanı bünyesinde kurulan Dijital Baskı ve Reklam Atölyesi’nin açılışı İl Müdürü Emre Çay tarafından gerçekleştirildi. Kurdele kesiminin ardından İl Müdürü Emre Çay, atölyede bir dizi incelemelerde bulunarak makineler hakkında bilgi aldı.

İl Müdürü Emre Çay “Bugün bir ilke daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlimizde mesleki ve teknik eğitimi bünyesinde bir ilki daha gerçekleştirerek dijital baskı ve reklam atölyesinin açılışını yaptık. Atölyemiz yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin mesleki eğitimine büyük katkı sunacak ve gençlerimiz burada bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı bulacaklar. Aynı zamanda, atölyemiz ilimizdeki tüm okulların, kurumların ve işletmelerin hizmetine sunularak baskı, grafik-tasarım, dergi/kitapçık basımı vb. faaliyetleri için kullanılabilecek, böylece sürekli bir işletme arayışına gerek kalmayacak” dedi.

Makine parkurunun oluşturulduğu atölyede, büyük boy dijital baskı makinesi ile afiş, billboard, kapı giydirme, bez afiş, roll up baskıları yapılabilecek. UV yazıcı ile madalya, plaket, promosyon ürünleri ve baskes makinesi ile etiket, sticker baskıları oluşturulabilecek. Dijital baskı makinesi ile teşekkür belgesi, davetiye, takvim, dergi, deneme sınavları; bardak baskı makinesi ile bardak üzerine fotoğraf baskı işlemleri; kupa makinesi ile kupa üretimleri gerçekleştirilebilecek.