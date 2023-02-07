Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde deprem bölgesine ulaştırılmak üzere çocuk ve yetişkinler için panço, atkı, bere, boyunluk, pantolon, kaban, pijama, battaniye gibi kıyafetler ile çocuklar için oyuncak üretiliyor.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde deprem bölgesine ulaştırılmak üzere çocuk ve yetişkinler için panço, atkı, bere, boyunluk, pantolon, kaban, pijama, battaniye gibi kıyafetler ile çocuklar için oyuncak üretiliyor.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve bir çok ilde yıkıma sebep olan ve 15 milyon vatandaşın etkilendiği depremin yaraları sarılmaya çalışıyor. Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen yardım kampanyalarının yanında meslek liseleri ve Olgunlaşma Enstitüleri de kolları sıvadı. Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde kurulan atölyelerde yaklaşık 30 usta öğretici depremzedeler için çocuk ve yetişkinler için panço, atkı, bere, boyunluk, pantolon, kaban, pijama, battaniye vb. kıyafetler ile çocuklar için oyuncak üretiliyor. Yapılan kıyafet ve oyuncaklar paketlenerek deprem bölgesine gönderilecek.

Meslek Lisesi fırınında 20 bin çörek üretiliyor;

Menteşe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan fırın atölyesinde deprem bölgesine ulaştırılmak üzere ilk etapta 20 bin çörek hazırlandı. Besin değeri yüksek ve uzun süre tazeliğini koruyan çörekler deprem bölgesine gönderilecek.

Yardım kampanyasına vatandaşlar destek veriyor

Muğla Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde AFAD ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı İşbirliğinde paydaş kurumların desteğiyle yürütülen bağış kampanyasına vatandaşlar büyük destek veriyor. Hazırlanan yardım kolileri tırlara yüklenerek deprem bölgesine ulaştırılmaya başladı. Yardım malzemesi olarak öncelikli olarak Çadır, Isıtıcı, El feneri-kafa lambası-pil, Powerbank, Yatak-Yastık, Battaniye, Çocuklar için mont ve kışlık giysi, Yağmurluk, Eldiven, Mont, Bot, Bere, Çizme, Yağmurluk, Gıda kolisi (konserve), Çocuk bezi, Çocuk maması, Kuru gıda(bakliyat-un v.b), Temizlik hijyen malzemesi, Tuvalet kâğıdı-ıslak mendil kabul ediliyor.