Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 kentin etkilendiği deprem bölgesinde yaralanan vatandaşlar için ülke genelinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına Muğla Cumhuriyet Başsavcısı kan vererek destek verdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 kentin etkilendiği deprem bölgesinde yaralanan vatandaşlar için ülke genelinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına Muğla Cumhuriyet Başsavcısı kan vererek destek verdi.

Türk Kızılay tarafından başlatılan kampanyaya vatandaşlar kamu kurum ve kuruluş personellerinin yanında Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Muğla Baro Başkanı Av. Levent Akgün de destek verdi.

Menteşe Türkiye Kızılay Başkanı Kenan Gürbüz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “Stoktaki kanların azalma nedeni ile bir çağrıda bulunduk. Bölgeye elimizde olan kanları gönderdik. Elimizdeki kanlar tükenince şu anda Türkiye genelinde kan bağış kampanyası başlatıldı. Muğla’daki kan bağışına Muğla Baro Başkanı Av. Levent Akgün ve Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez de bizlere destek oldu” ifadesi kullanıldı.

Muğla Baro Başkanı Av. Levent Akgün yaptığı açıklamada, "Ülkemizin yaşamış olduğu bu büyük deprem sebebi ile maalesef çok üzgünüz. Kayıplarımız var, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. En kısa zamanda iyileşmelerini temenni ediyorum ve en kısa zamanda enkaz altında kalan vatandaşlarımızın kısa zamanda kendileri kurtarılır ve hayata döndürülürler. Tabi bu dönemde Türk milleti olarak bizim birlik ve beraberliği fazlasıyla ortaya koyar duruma gelmesi gerekiyor. Bunun örneklerini birçok kez gösterdik. Biz de Muğla Barosu olarak kan verme bağışına destek olduk. Biran önce bu bağışın sonuca alıp ihtiyacı olan kana ulaşmamız gerekiyor ve iyi bir yerlere ulaştırılmasını istiyoruz. Ülkemizin başı sağolsun” diye konuştu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, “Ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi ile Muğla Adliyesi olarak meslektaşlarımız hakim savcı arkadaşlarımız dahil Muğla Barosu desteği ile Avukat meslektaşlarımızla birlikte şuanda Türk Kızılay’ı şubesine kan vermeye geldik. Tüm meslektaşlarımızı, Tüm Muğlalı hemşerilerimizi kan vermeye ve yardıma davet ediyoruz” dedi.