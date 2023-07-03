Muğla’da misafir edilen depremzedeler için Kurban Bayramı vesilesiyle konser etkinliği düzenlendi. 7 den 77’ye salonu dolduran yüzlerce depremzede düzenlenen moral etkinliğinde müzik öğretmenleri tarafından seslendirilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

6 Şubat depremlerinin ardından Muğla’da misafir edilen depremzede aileler Kurban Bayramı’nda da unutulmadı. Muğla Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Menteşe Turgutreis Öğrenci Yurdu’nda kalan depremzedeler için Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Muğla il Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan müzik öğretmenleri tarafından düzenlenen konserde konuşma yapan Müzik Öğretmeni Yunus Dabakoğlu, "Muğla Valiliği’ne, Muğla il Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne bizlere bugün burada depremzede kardeşlerimizle birlikte güzel vakit geçirmemizi sağladıkları için ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi. Konser sonunda öğrenci yurdunda kalan depremzede ailelerin bayramlarını kutlayan protokol vatandaşlarla sohbet etti.

Konsere; Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Menteşe İlçe Müdürü İdris Kömürcü, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.