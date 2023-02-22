Türkiye, 6 Şubat tarihinde yaşanan ve 11 ilde yıkıma sebebiyet veren deprem felaketinin yaralarını sarmak için seferber oldu.

Türkiye, 6 Şubat tarihinde yaşanan ve 11 ilde yıkıma sebebiyet veren deprem felaketinin yaralarını sarmak için seferber oldu.

Muğla Valiliği koordinasyonunda bir yandan afet bölgesine yardım malzemeleri sevk edilmeye devam ederken diğer taraftan deprem bölgelerinden Muğla’ya gelen ailelerin ve okul çağındaki öğrencilerin barınma, eğitim ve temel ihtiyaçları karşılanıyor, depremin psikolojik etkilerini en aza indirmek için depremzedelere psikososyal destek sağlanıyor.

4 bin 174 afetzede öğrenci okullara yerleştirildi

Bugüne kadar Muğla genelinde 4 bin 174 afetzede öğrencinin okullara yerleştirilme ve nakil işlemleri tamamladı. Depremzede öğrencilerin eğitime erişimlerinin üst seviyede sağlanabilmesi adına Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 13 ilçede kurulan Eğitim Danışma Masalarında, deprem bölgesinden gelen ailelere, eğitim konusunda rehberlik ve yönlendirme çalışmaları yapıldı. Eğitim Danışma Masalarında görevli personel tarafından her bir veliye ulaşılarak süreç hakkında bilgi verildi. Afet bölgelerinden gelerek Muğla’da misafir edilen 4 bin 174 öğrenci, sağlıklı ve güvenli bir şekilde kendilerine en uygun okullara yerleştirildi.

Öğrencilere en uygun okullar belirleniyor

“Doğal Afet Nedeniyle Nakil” seçeneği çerçevesinde, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kayıtlı afetzede öğrencilerin nakilleri, yerleşim yeri adres bilgilerine bakılmaksızın il/ilçe Millî Eğitim Müdürlükleri koordinasyonuyla okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapıldı. Ortaöğretim düzeyinde eğitim gören afetzede öğrenciler ise il/ilçe nakil komisyonlarınca kendilerine en uygun okullara yerleştirilmeleri sağlandı.

Okul çantam projesiyle okul ve kırtasiye ihtiyaçları karşılanıyor

Depremzede öğrencilerin ders kitapları ve okul kıyafetlerinin temini okul müdürlükleri tarafından sağlanırken, “Okul Çantam” projesi ile misafir öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları da karşılanıyor. Projeye, Sanayi ve Ticaret Odası, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlardan büyük destek geldi.

Öğrencilerin okullara ücretsiz ulaşımları sağlanıyor

Aynı zamanda öğrenciler, taşımalı eğitim çerçevesine alınarak geçici barınma merkezlerinden okullarına ücretsiz ulaştırılıyor. Bu süreçte öğrencilerin her hangi bir mağduriyet yaşamaması adına Muğla Valiliği koordinasyonunda, çeşitli kurum ve kuruluşların destekleriyle öğrencilerin ve ailelerinin okullara ulaşımları sağlanıyor.

Öğrencilere ve ailelere psikososyal destek veriliyor

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından barınma merkezlerinde deprem bölgesinden gelen vatandaşlara ve depremden etkilenen çocuklara psikososyal destek veriliyor. Bunun yanı sıra Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okulların açılmasıyla birlikte MEB Deprem sonrası psikososyal destek eylem planı uygulamaya geçirildi. Bu çerçevede öğrenci, öğretmen ve velilere "Deprem psikoeğitim Programları" başlatıldı. Tüm okullarda görevli okul ve sınıf rehberlik öğretmenlerine, rehberlik ve araştırma merkezlerinde uzman psikolojik danışmanlar tarafından verilen eğitimlerin ardından okullarda öğrenci ve velilere psikoeğitim oturumları düzenleniyor.

İl Müdürü Emre Çay “Eğitim öğretime yeni umutlarla başladık”

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte depremzede öğrencilerin yerleştiği okulları ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geliyor. “Ülke olarak derinden etkilendiğimiz depremler sonrasında, afet bölgesinden gelen çocuklarımızla birlikte okullarımızda eğitim öğretime yeni umutlarla başladıklarını” ifade eden İl Müdürü Emre Çay, “Muğla eğitim ailesi olarak öğretmenlerimizle, velilerimizle ve geleceğimiz gençlerimizle tek yürek olarak bu zor günleri atlatıp yaraları hep birlikte sarmak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.