Muğla Olgunlaşma Enstitüsü’nde afet bölgesinden gelen depremzede kadınlara moral olması için yöresel mutfak lezzetlerinin tanıtıldığı atölye çalışması düzenlendi. Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticileri ve kursiyerlerinin Hataylı depremzede kadınlarla birlikte Hatay mutfağının coğrafi işaretli lezzeti Hatay Kömbesi yaptı.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü’nde afet bölgesinden gelen depremzede kadınlara moral olması için yöresel mutfak lezzetlerinin tanıtıldığı atölye çalışması düzenlendi. Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticileri ve kursiyerlerinin Hataylı depremzede kadınlarla birlikte Hatay mutfağının coğrafi işaretli lezzeti Hatay Kömbesi yaptı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma sebebiyet veren depremin ardından Hatay’dan Muğla’ya gelen 45 bin civarında depremzede geçici barınma ve konaklama merkezlerinde misafir ediliyor. Depremin yaralarını sarmak için çalışmalar aralıksız sürdürülürken afetzede vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde depremzede kadınlar için moral etkinliği düzenlendi. Hatay’dan Muğla’ya gelen depremzede kadınlar için, Hatay’a özgü ‘Hatay Kömbesi’ atölye çalışması gerçekleştirildi. Düzenlenen atölye çalışmasında Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Can Kaptan rehberliğinde Hatay’dan gelen misafirler kursiyerlere Hatay Kömbesi’nin yapılış aşamalarını anlatıldı.

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Keleş , “6 Şubat’ta meydana gelen depremler 11 ilimizi doğrudan etkilediği gibi ülke olarak hepimizi derinden sarstı. Depremin olduğu ilk günden itibaren Valiliğimizin destekleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün koordinasyonunda usta öğreticilerimizin ve kursiyerlerimizin özverili çalışmaları ile Muğla Olgunlaşma Enstitümüzde battaniyeden uyku tulumuna, kışlık kıyafetlerden atkı, bere, şapka gibi malzemelere ve çocuklar için oyuncaklara kadar binlerce ürün ürettik üretmeye de devam ediyoruz. Bugün deprem bölgesinden ilimize gelen depremzede misafirlerimizi kurumumuzda ağırladık. Onlara moral olabilmek adına atölye çalışmaları gerçekleştirdik. Hataylı kadınlarımız ile Hatay Kömbesi tanıtımı ve üretimini yaparak kültürel bir kaynaşma sağlamış olduk” İfadelerini kullandı.