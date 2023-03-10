Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleriyle birlikte Muğla’ya gelen çocukların, depremin etkisinden uzaklaşmaları için Muğla Valiliği koordinesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi.

Menteşe Kötekli Mahallesinde bulunan Şahidi Kız Öğrenci Yurdu’nda misafir edilen çocuklar, Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençlerin eşliğinde Ula İlçesi Ataköy Mahallesinde at binip, farklı bir deneyim yaşadılar.

Depremzede çocuklara eşlik eden Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kötekli Gençlik Merkezinde görevli Gençlik Lideri Ayşe Karanlık, "Atları ve biniciliği deneyimleyen misafir çocuklarımız, el yapımı sıcak kek ikramı ve güler yüzlü hizmet ile çiftlikten mutlu ayrıldılar" dedi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Yurtlarımızda misafir ettiğimiz depremzede çocuklarımız için planlı ve programlı olarak antrenörlerimiz ve gençlik liderlerimiz eşliğinde sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerimiz devam ediyor. Çocuklarımızı depremin etkisinden uzaklaştırarak, keyifli zamanlar geçirmeleri için Padok Atlı Spor Kulübündeki etkinliğimiz belirli aralıklarla devam edecek" İfadeleri kullanıldı.