Muğla’da deprem riskine karşı yapı envanteri ve güçlendirme planı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından afetlere karşı dirençli kentler oluşturmak ve afet sonrası süreçlerin etkin yönetimini sağlamak amacıyla düzenlenen ‘Kıyı Ege’de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı’, üç gün süren kapsamlı oturumların ardından tamamlandı.

Bölgenin jeolojik yapısı, depremselliği ve afet yönetimi stratejileri üzerine önemli başlıkların ele alındığı çalıştaya Türkiye’nin farklı üniversitelerinden alanında uzman bilim insanlar, yerel yöneticiler, afet yönetimi uzmanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Deprem gerçeğiyle yaşayan bir coğrafyada yer alan Kıyı Ege’nin depremlere karşı daha dirençli hale getirilmesi için atılacak adımların detaylıca görüşüldüğü çalıştayda, deprem öncesi hazırlık, afet anı yönetimi ve afet sonrası iyileştirme süreçlerine dair beş ana başlık altında çözüm önerileri geliştirildi.

"Kıyı Ege’de deprem riskine karşı kapsamlı yol haritası belirlendi"

‘Kıyı Ege’de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı’, Kıyı Ege’nin depremselliğini tüm boyutlarıyla ele alarak; Jeolojik risklerin belirlenmesi, kentsel alanların güvenliğinin artırılması, idari yapının güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması konularında kapsamlı çözüm önerileri sundu.

Depreme dirençli altyapı için stratejik çözümler ve teknolojik yaklaşımlar

Altyapı Unsurlarının Deprem Etkisi Altındaki Davranışları Sonuç Beyannamesinde, altyapının depreme karşı hazırlıklı olması için: Güçlü yönetim yapıları, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı veri entegrasyonu, çevresel koruma, stratejik rezerv alanlarının belirlenmesi ve yapay zeka destekli izleme sistemlerinin geliştirilmesi önerildi. Ayrıca, kimyasal ve zehirli atık sızıntı risklerinin azaltılması, asbest içeren yapıların bertaraf edilmesi ve biyoçeşitliliğin korunması konularına vurgu yapıldı. Deprem sonrası alternatif ulaşım güzergahlarının planlanması ve altyapı tesislerinin depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiği belirtildi.

Muğla’yı depreme dirençli kent yapma yolunda stratejik çözümler

Bu oturumda, Muğla’nın depreme karşı daha dirençli hale getirilmesi ve afet sonrası sürecin etkin yönetimi için çözüm önerileri görüşüldü. Şu başlıklar öne çıktı: Mobil baz istasyonlarının güvenli konumlandırılması. Deniz ve kara yolu ağlarının planlanması, kritik binalara erişimin sağlanması. Afet sonrası sağlık hizmetlerinin desteklenmesi, geçici barınma alanlarının kontrolü. Kırılgan gruplar için veri toplanması, destek ekiplerinin oluşturulması ve psikolojik ilk yardım eğitimi. Ayrıca, jeoloji ve diri fay haritalarının güncellenmesi, tsunami tehlike modellerinin oluşturulması ve enerji altyapısının yenilenmesi gerektiği belirtildi.

Afet yönetiminde hukuki düzenleme ve iş birliği şart

Hukuki Süreç Atölyesi’nde, depremin değil, binaların insanları öldürdüğü gerçeği öne çıkarıldı. Denetimsizlik ve usulsüz yapılaşmanın depremin yıkıcılığını artırdığı vurgulandı. Afet yönetimi için yeni ve bütüncül bir kanunun gerekliliği üzerinde duruldu. Depremin öngörülebilirliği nedeniyle mücbir sebep sayılamayacağı ve yerel-merkezi yönetim iş birliğinin yasal olarak sağlanmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Muğla’da deprem riskine karşı yapı envanteri ve güçlendirme planı

Mevcut Yapı Stoku, Güçlendirme ve Yerinde Dönüşüm Oturumu raporuna göre: Muğla’daki yapı stokunun güncellenmesi ve riskli yapıların tespiti için kapsamlı yapı envanteri çalışmaları yürütülmesi gerektiğinin altı çizildi. 2000 yılı öncesinde yapılan binalara öncelik verilerek, güçlendirme projeleri hızlandırılması, bina etiketleme sistemi geliştirilerek periyodik denetimler yapılması, uzman komisyonlar kurularak güçlendirme projelerinin hızlı ve etkin bir şekilde uygulanması önerildi.

"Afetlere karşı güçlü kurumsal yapı için stratejik adımlar belirlendi"

Çalıştayın sonunda, kurumsal yapının güçlendirilmesi için şu adımların atılması gerektiği vurgulandı: Belediyelerde Afet İşleri Başkanlığı ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı kurulması. İtfaiye birimlerinin, deprem ve diğer afetlere karşı müdahale kapasitelerinin artırılması. AFAD ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapılması.

Başkan Aras: "Çalıştaydan çıkan raporların tozlu raflarda unutulmasına izin vermeyeceğiz"

Başkan Aras, çalıştayın çıktılarını tozlu raflarda unutulmasına izin vermeyeceklerini söyleyerek çalıştay hakkında açıklamalarda bulundu: "Kıyı Ege’nin depremselliği ve afet yönetimi, hepimizin sorumluluğunda olan hayati bir meseledir. Bu çalıştayı tamamen eyleme geçmek amacıyla düzenliyoruz. Çalıştay sonrasında oluşturulacak eylem planı kapsamında, belediye, AFAD ve üniversite gibi ilgili tüm kurumlara sorumluluklarını hatırlatacağız. Çalıştaydan elde edilen çıktıları takip etmek için bir izleme grubu kuracağız. Bu çalıştayın raporlarının tozlu raflarda unutulmasına asla izin vermeyeceğiz"

Başkan Aras: "Deprem değil, ihmal ve denetimsizlik öldürür"

"Artık hepimiz biliyoruz ki; deprem değil, ihmal ve denetimsizlik insanları öldürür. Bu gerçeği unutmadan, yapı stokumuzun güçlendirilmesi, yerinde dönüşüm stratejilerinin uygulanması ve altyapımızın depreme karşı dirençli hale getirilmesi için çalışmalarımızı hızla sürdüreceğiz.

Yerel ve merkezi yönetimler arasında güçlü bir iş birliği oluşturarak, kültürel mirasımızı koruyan, ekolojik dengeyi gözeten ve toplumun tüm kesimlerini içine alan bir afet yönetim modelini hayata geçireceğiz. Bu çalıştayın çıktılarının, Muğla ve tüm Kıyı Ege’nin daha güvenli ve dirençli bir geleceğe hazırlanmasında yol gösterici olacağına inanıyorum. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

Çalıştay sonunda, afetlere dirençli, sürdürülebilir ve güvenli şehirler inşa edilmesi için yol haritası oluşturuldu. Bu kapsamda alınan kararların, Muğla ve Kıyı Ege bölgesinde afetlere karşı dirençli bir yaşam alanı oluşturulmasına katkı sağlaması bekleniyor.