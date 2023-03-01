Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Belediyenin Ula Kızılağaç ‘ta bulunan Afet Koordinasyon Merkezi’nde deprem hazırlık çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Belediyenin Ula Kızılağaç ‘ta bulunan Afet Koordinasyon Merkezi’nde deprem hazırlık çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Muğla’da 181 bin 122 binanın imar affından yararlandığını, Muğla’da ortalama bina kat sayısının 2,5 olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “2017 yılında mikro bölgeleme çalışmalarına başladık. 7 Mart 2020’de deprem çalıştayı yaptık. Nereden çıktı bu çalıştay diyenler oldu. Muğla’nın deprem haritası, aktif faylarını konuştuk. Prof. Dr. Naci Görür hocamız bize net olarak Muğla’da 7 ve 7’nin üzerinde deprem olmayacağını söyledi. Bizim 6,9 büyüklüğünde bir depreme hazır olmamız gerekiyor. Belediye olarak yaptıklarımızı anlatacağım ama şunu unutmamak gerekiyor. Bu sadece bir kurumun görev ve yetkisi altında değil. Tüm kurumların ortak çalışma ve işbirliği yapması gerekiyor” dedi.

“Mikro bölgeleme çalışmalarına 2017 yılında başladık”

Muğla’da zeminin tanımını mikro bölgeleme çalışması ile çıkardıklarını belirten Başkan Gürün, “Bu şekilde her bölgede inşaatın neye göre yapılması gerektiğini belirliyoruz. Mikro bölgeleme etüt çalışmalarına 2017 yılında başladık. Menteşe merkez, Milas Ören, Marmaris ve Seydikemer’de çalışmalarımızı tamamladık. Fethiye’de çalışmalar devam ediyor. Bunun için bütçeden önemli bir para ayırıyoruz. Fethiye’de mikro bölgeleme yapmamız için bazı kurumların bize izin vermesi gerekiyordu. Uzun süre alınamadı. Fethiye’de 8 bin 300 hektarlık alanda mikro bölgeleme çalışması yapacağız. Şuan ihale aşamasında. Gökova-Çıtlık’ta 1700 hektar alanda ve Sarıgerme’de 510 hektar alanda mikro bölgeleme yapılacak. Deprem riskini azaltma çalışmalarına herkesin destek vermesi gerekiyor. Belediye ve merkezi hükümet hep birlikte çalışmalıyız” dedi.

“Kat sınırlaması tek başına olmasa da can kaybında önemli”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, "Vatandaşlarımız doğal olarak Muğla’da deprem olsa ne olacak sorusunu soruyorlar. Muğla’da deprem hazırlık çalışmalarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Muğla’da kat sınırlaması tek başına depreme karşı yeterli değil ama can kaybını en aza indirmek için depremde önemli rol oynayacak. 1999 yılında Merkez ilçe Menteşe’de biz göreve geldiğimizde nüfus 30 bindi. Bu kadar büyük bir göç yoktu. Kat sınırlamasında net bir tavır gösterdik. Şuan Türkiye’de en düşük kat sayısında 3’üncü sıradayız. Ortalama bina kat sayımız 2,5” dedi.

“Muğla’da imar barışından 181 bin 122 bina yararlandı”

Muğla’nın İmar barışından en fazla yararlanan 3’üncü kent olduğunu belirten Gürün, “O zaman da dedik. Bu yapıların kontrol edilmesi gerektiğini söyledik. İmar affından yararlanan hane bakımından 3’üncü sıradayız. Muğla’da 181 bin 122 bina imar barışından yararlandı. Bence tüm affa giren binaların tamamının ruhsatları askıya alınmalı ve tekrar değerlendirilmeli” dedi.